Eprcomunicazione, il backlog balza a 6,25 milioni di euro

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato che le società del Gruppo hanno firmato dall'inizio dell'anno rinnovi e nuovi contratti di consulenza per oltre 3,27 milioni di euro che, sommato a quanto già contrattualizzato nel corso del 2024 e che produrrà i suoi effetti economici nel corso del 2025, porta alla data odierna ad un"Abbiamo- ha dichiarato l'- perché abbiamo rinnovato gran parte dei contratti che andavano in scadenza a fine anno, abbiamo ampliato il perimetro di alcuni clienti consolidati e abbiamo conquistato la fiducia di nuovi clienti, soprattutto di natura istituzionale. I dati dimostrano che l'impegno di new business della seconda metà dell'esercizio precedente sta svolgendo il suo effetto nell'anno in corso. Per questo, rispetto allo stesso periodo del 2024, registriamo un aumento del backlog 2025 del 79%".