Eventi e scadenze del 28 febbraio 2025

Martedì 25/02/2025

Venerdì 28/02/2025

EEMS

Ferretti

GENERALFINANCE

I Grandi Viaggi

Mare Engineering Group

Nexi

Reti

Sogefi

Banco BPM

(Teleborsa) -- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2025/26- Terme di Saturnia - Winter edition della quinta edizione del Forum in Masseria di Bruno Vespa con Comin & Partners. Titolo della kermesse "Le imprese chiedono al Governo". Interverranno 40 ospiti del mondo industriale e istituzionale, tra cui nove Ministri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fazzolari e i principali rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Debito delle amministrazioni locali09:45 -- MAXXI, Roma - 2ª edizione dello Zero Corruption Forum, organizzato da OCSE, Autostrade per l'Italia e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Saranno presenti istituzioni internazionali, rappresentanti del settore pubblico e privato, accademici e societa` civile, per discutere soluzioni innovative nella lotta alla corruzione10:00 -- Sondaggio sulle aspettative inflazione dei consumatori - Gennaio 202510:30 -- Mola di Bari - Evento annuale di MOST - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, "Innovazione, sperimentazione, sinergia: un nuovo paradigma per la competitività della mobilità italiana". Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Anna Maria Bernini, il Vice Ministro Edoardo Rixi, il Presidente di MOST, Ferruccio Resta e il CEO di RFI (Gruppo FS), Gianpiero Strisciuglio11:00 -- Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di gennaio 2025- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Progetto di Relazione Finanziaria Annuale e destinazione dell’utile d’esercizio 2024. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Approvazione del Piano Industriale (2025–2027). Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024- Assemblea: Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 ottobre 2024- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati FY24 e conference call- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio consolidato e progetto di bilancio dell’esercizio 202410:00 -- Assemblea: Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà a Milano presso Allianz Convention Centre - MICO Sud