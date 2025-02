Nexi: nel 2024 utile a 731 milioni, stacca la prima cedola. Bertoluzzo: "aumenteremo dividendo nel tempo"

Nexi

(Teleborsa) -chiude il 2024 con undi 731 milioni di euro, in crescita del 4,1%, mentre isi sono attestati a 3,5 miliardi, in aumento del 5,1% rispetto all'anno precedente. L' ebitda è stato pari a 1,8 miliardi, in salita del 7,1% e l'ebitda margin si è attestato al 53%, con un incremento di 101 punti base, "anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie alla luce dell'integrazione del gruppo".del 2024 i ricavi si sono attestati a 942,4 milioni, in crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, l'ebitda è stato pari a 513,3 milioni, in aumento del 6,7% e l'ebitda margin ha raggiunto il 54%, con un incremento di 153 punti base.Al 31 dicembre lagestionale si è attestata a 4,971 miliardi, mentre il rapporto posizione finanziaria netta/ebitda è diminuito a 2,7 volte (2,4 escludendo il programma di share buy-back eseguito nell'anno).Per il 2025, Nexi vede ricavi increscita low-to-mid-single digit a/a, "influenzata da impatti eccezionalmente elevati relativi alla vendita dei business di acquiring da parte di alcune banche e a rinegoziazioni di contratti rilevanti in termini di size"; un'espansione del margine Ebitda di almeno 50 punti base a/a; una generazione di cassa in eccesso di almeno 800 milioni di euro.A partire, prevedendo di aumentarne nel tempo l’importo. Nello specifico, per il 2025, la prossima Assemblea degli Azionisti che si terrà il 30 aprile 2025 sarà chiamata a deliberare in merito ad una distribuzione di dividendi (dividendi ordinari a fini borsistici secondo quanto previsto da Borsa Italiana) pari a 300 milioni di euro (€ 0,25 dividendo per azione) e, in virtù della convinzione che l'attuale prezzo dell’azione non rifletta in pieno il valore del Gruppo, un ulteriore programma di riacquisto di azioni proprie pari a 300 milioni da eseguire nell’anno. Per il 2025, quindi, "il ritorno totale di capitale agli Azionisti sarà pari a 600 milioni (+20% rispetto al 2024), pari ad un rendimento implicito del 10% considerando il prezzo corrente dell'azione."Nel 2024,, generando sempre più cassa grazie anche ad un costante focus sull'efficienza operativa. Allo stesso tempo, abbiamo continuato a investire in prodotti innovativi, piattaforme tecnologiche moderne e capacità strategiche, rafforzando ulteriormente la crescita futura del Gruppo", ha commentato. "Il 2024 è stato un anno importante nel percorso di Nexi, in quanto abbiamo iniziato a restituire capitale ai nostri Azionisti, abbiamo ottenuto lo status di Investment Grade, e al contempo abbiamo proseguito a ridurre la nostra leva finanziaria. Guardando al 2025,aumentando ulteriormente la nostra generazione di cassa e continuando a investire con grande convinzione nel potenziale di crescita dei pagamenti digitali, un settore strategico per il futuro dell'Europa. Nell’ottica di una prospettiva di crescita continua e resiliente anche per i prossimi anni, intendiamo restituire ai nostri Azionisti, da ora in avanti, la maggior parte della cassa in eccesso impegnandoci al contempo a mantenere lo status di Investment Grade. Già da quest’anno. Per il 2025 proporremo alla prossima Assemblea degli Azionisti un ritorno di capitale di 600milioni di euro, di cui 300 milioni di euro in dividendi e ulteriori 300 milioni di euro attraverso un programma di acquisto di azioni proprie".