Numia, completa l'acquisizione del 100% di BCC POS dal Gruppo BCC Iccrea

(Teleborsa) -, il nuovo polo della monetica italiano, haa. Il closing dell'operazione è avvenuto a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge.BCC POS è una società di servizi che fornisce, manutenzione e assistenza tecnica, helpdesk e fleet management a beneficio degli esercenti clienti delle BCC aderenti al Gruppo BCC Iccrea.L'operazione si inserisce nella strategia evolutiva di Numia, con l'. In quest'ottica, Numia provvederà alla fusione per incorporazione di BCC POS, prevista per il 1° maggio 2025 o comunque non oltre il 30 settembre 2025, volta a garantire un'integrazione ottimale e a rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore della monetica, offrendo soluzioni sempre più innovative e competitive.