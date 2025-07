La Doria (Investindustrial) completa acquisto delle attività di Feger

(Teleborsa) -, gruppo controllato da Investindustrial e attivo nella produzione di derivati del pomodoro, sughi, legumi e succhi di frutta, ha annunciato il, due società costituite nell'ambito di una operazione di scissione parziale e proporzionale di Feger di Gerardo Ferraioli e Sapori del Sole, e a cui sono stati conferiti i rispettivi rami d'azienda operativi. L'operazione, conclusa secondo la tempistica prevista, ha riguardato l'acquisizione dei compendi aziendali di Feger e Sapori del Sole - attive rispettivamente nella produzione di derivati del pomodoro, legumi e sughi pronti, nonché nelle correlate attività di logistica.Con sede ad Angri (SA), nelle immediate vicinanze dello stabilimento principale di La Doria, prima dell'acquisizione del proprio compendio aziendale da parte di La Doria, Feger hacome Germania, Giappone e Australia. La gamma prodotti di Feger è composta per il 61% da derivati del pomodoro, seguiti da legumi (27%), sughi pronti (10%) e altri prodotti (2%). Feger vanta inoltre una forte vocazione alle private label, che prima dell'acquisizione del proprio compendio aziendale da parte di La Doria hanno rappresentato oltre il 90% del fatturato del 2024, con una clientela consolidata nelle principali insegne della grande distribuzione."Il closing di questa acquisizione rappresenta un- ha commentato- Con l'integrazione del compendio aziendale di Feger consolidiamo infatti la nostra leadership nei derivati del pomodoro e nei legumi, rafforziamo la capacità produttiva del Gruppo e ci prepariamo ad affrontare con maggiore efficienza e flessibilità le sfide dei mercati internazionali. L'operazione consente inoltre di potenziare la nostra offerta di prodotti bio, in linea con le esigenze dei consumatori e con i trend globali del settore alimentare".