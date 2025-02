Reti, utile 2024 scende a 1,27 milioni. Dividendo di 0,058 euro

Reti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'IT Consulting, ha chiuso ilcon unpari a 32,29 milioni di euro, +4,42% rispetto a 30,93 milioni di euro nel 2023, L'è pari a 3,51 milioni di euro, +0,32% rispetto a 3,50 milioni di euro nel 2023, e rappresenta il 10,87% del Valore della Produzione (11,31% nel 2023). L'è pari a 1,27 milioni di euro, in riduzione del 13,69% rispetto a 1,47 milioni di euro nel 2023.L'è pari a 3,71 milioni di euro in miglioramento rispetto a 3,98 milioni di euro al 31 dicembre 2023. L'Indebitamento Finanziario Netto Core Business è pari a 2,71 milioni di euro (1,86 milioni di euro del 31 dicembre 2023), mentre l'Indebitamento Finanziario Netto relativo allo sviluppo del Campus Tecnologico risulta pari a 1,00 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a 2,12 milioni di euro del 31 dicembre 2023."Il mercato digitale in Italia chiude il 2024 in crescita, proiettandosi verso il nuovo triennio con un trend positivo sempre più rapido e incalzante, sostenuto dalla crescita esponenziale dei Digital Enabler - Intelligenza Artificiale, Cloud e Cybersecurity. In questo scenario, Reti si impegna ad assumere un ruolo chiave all'interno dell'ecosistema tecnologico, con un modello di business sostenibile che unisce innovazione ed equilibrio ambientale - ha detto l'- La nostra crescita costante è il risultato di una strategia fondata sul continuo potenziamento delle competenze, nella diversificazione delle soluzioni offerte e nella creazione di valore per gli stakeholder e l'intera comunità. Un modello di business che trova conferma nei risultati: il valore della produzione ha raggiunto i 32,29 milioni di Euro, con un EBITDA margin del 10,87% e un organico di 370 dipendenti".Il CdA ha proposto di distribuire unordinario lordo, pari a 0,058 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Il dividendo ordinario sarà messo in pagamento a partire dal 16 aprile 2025, con stacco cedola il 14 aprile 2025 e record-date il 15 aprile 2025. Il dividend yield risulta pari al 3,20% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 56,14%.