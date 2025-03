Auto, target UE su CO2 rinviati di 3 anni. Salvini: "Ursula ci da ragione"

(Teleborsa) - Al termine delconvocato dalla Presidente della Commissione europeaarriva una importante apertura: idi, ma si è deciso per un. Lo ha annunciato la Presidente in conferenza stampa, spiegando che la proposta avanzata dall'esecutivo comunitario punta adche le case automobilistiche debbano pagareper non aver cetrato gli obiettivi entro il 2025.Multe che, secondo le stime delle case auto, avrebbero potuto arrivare ase non fossero rispettati i limiti imposti entro fine 2025 (emissioni pari a 94 grammi/ km per le nuove auto).. Adesso occorre azzerare la follia della messa al bando dei motori benzina e diesel dal 2035", commenta una nota delladopo l’annuncio di Ursula von der Leyen.Parlando dei, von der Leyen, in conferenza stampa, ha citato in primis, spiegando "abbiamo concordato di creare e sostenere un’alleanza industriale. Le aziende saranno in grado di. Svilupperanno software condiviso, chip e tecnologia di guida autonoma"."Il secondo tema di cui abbiamo parlato è stata laEsiste una chiara richiesta di maggiore flessibilità sugli obiettivi di CO2", ha riconosciuto la Presidente, spiegandoe per questo occorre ascoltare coloro che chiedono "in questi tempi difficili e neutralità tecnologica. Soprattutto quando si tratta degli obiettivi al 2025 e delle relative sanzioni in caso di mancato rispetto". Von der Leyen ha dunque anticipato che Bruxelles proporrà un emendamento sugli, che sarà facilmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che prevede non uno, ma tre anni per centrare gli obiettivi prefissati. "- ha ribadito - ma in questo modo, senza modificare gli obiettivi concordati".Altro tema trattato la- ha spiegato - che presuppone la creazione di catene di approvvigionamento "più robuste e più resilienti, soprattutto quando si tratta di batterie". Ricordando che la concorrenza internazionale propone prodotti a basso costo, von der Leyen ha annunciato cheanche "ileuropei".