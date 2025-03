Europa, emissioni green bond record nel 2024. In calo social e sustainability linked

(Teleborsa) - L'ha totalizzato, con unrispetto al 2023 (612 miliardi di euro), secondo i dati dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME). Ciò è stato determinato principalmente dall'emissione di obbligazioni ESG (387 miliardi di euro), che tuttavia si è attestata al di sotto del record del 2021 di 406 miliardi di euro. Le obbligazioni e i prestiti ESG includono obbligazioni con etichetta ESG (basate sui proventi), sustainability-linked bond, transition bond, green loan e sustainability-linked loan.hanno generato 278 miliardi di euro di proventi nel 2024, segnando un aumento del 26% rispetto all'anno precedente. Anche le obbligazioni ESG hanno registrato una crescita annuale delle emissioni del 6%, accumulando 387 miliardi di euro di proventi nel 2024. Le obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione hanno accumulato 23 miliardi di euro nel 2024, registrando un calo del 17% rispetto al 2023.La crescita del 6% nell'emissione di obbligazioni ESG va di pari passo con unaeuropei nel 2024, sottolinea AFME, poiché l'emissione totale di obbligazioni (ESG e non ESG) è cresciuta dell'8% nel 2024.Nel 2024, glihanno guidato l'origination totale di prestiti e obbligazioni con 126 miliardi di euro, seguiti dagli emittenticon 119 miliardi di euro. In particolare, l'è stata il maggiore contributore alle obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione, originando il 40,5% del totale.Nel 2024, l'emissione diha raggiunto un massimo storico di 300 miliardi di euro di emissioni, segnando un aumento dell'8,3% anno su anno e continuando il trend di crescita osservato dal 2016.Nel 2024, l'emissione die die di transizione ha continuato il suo trend discendente, totalizzando rispettivamente 54 miliardi di euro e 23 miliardi di euro. Ciò ha rappresentato un calo dell'1,8% e del 17,9% rispetto al 2023. L'emissione di, al contrario, è rimasta costante a 33 miliardi di euro, il 20% in meno rispetto al picco raggiunto nel 2021 (41 miliardi di euro).Le entità sovrane e sovranazionalialla crescita dei mercati primari green e sostenibili.Nel 2024, ilha emesso il. Questo green bond governativo è stato emesso a maggio, con scadenza nel 2037, e ha accumulato 9 miliardi di euro di proventi. L'Italia è stata seguita dalla Repubblica di Francia, che ha emesso 7,7 miliardi di euro in un nuovo OAT verde a gennaio, seguita dall'Unione Europea con 6,9 miliardi di euro. La Banca europea per gli investimenti è al quarto posto con 6 miliardi di euro in un'unica emissione verde.La Caisse d'Amortissement de la Dette Socialemantiene la sua posizione di leader di mercato per i social bond.Nel 2024, i prestiti green e legati alla sostenibilità europei hanno generato proventi per 278 miliardi di euro, attestandosi a 58 miliardi di euro (o il 26%) in più rispetto all'emissione del 2023. La crescita delle emissioni è stata osservata, registrando un aumento del 65% e del 41% rispetto al 2023.L'emissione diha rappresentato il, tra cui il 9,9% di obbligazioni green, l'1,8% di obbligazioni sociali, l'1,1% di obbligazioni sostenibili e lo 0,1% di obbligazioni legate alla sostenibilità e di transizione. Ciò ha rappresentato una percentuale inferiore rispetto al 13,3% del 2023 e al 17,2% del 2022.L'emissione dilegati alla sostenibilità e prestiti green ha rappresentato il 19,3% dell'origination totale di prestiti sindacati europei nel 2024, ben al di sotto del valore registrato nel 2021 (25,1%).