Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 19:27
24.996 +0,14%
Dow Jones 19:27
48.939 -0,08%
Londra 17:40
10.780 -1,20%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Green Oleo, perfezionata l'acquisizione del ramo d'azienda cosmetico di KiaLab

Finanza
Green Oleo, perfezionata l'acquisizione del ramo d'azienda cosmetico di KiaLab
(Teleborsa) - Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda cosmetico di KiaLab. L'operazione, avvenuta tramite KiaLab New (newco costituita ad hoc e interamente partecipata da Green Oleo), consente alla società di integrare know-how tecnico e competenze di laboratorio altamente specializzate e di acquisire Sugarderm, principio attivo cosmetico brevettato ad alto valore aggiunto. La società ha reso noto anche che la newco KiaLab New ha modificato la propria ragione sociale in KiaLab.
Condividi
```