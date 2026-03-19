Technogym, ricavi 2025 record a oltre 1 miliardo. Dividendo di 0,38 euro

(Teleborsa) - Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha chiuso il 2025 con il nuovo record di ricavi a 1.019 milioni di euro, in crescita del +13,1% nonostante l'effetto cambi sfavorevole, al netto del quale il gruppo avrebbe registrato un incremento ancora più significativo (+14,6%). La crescita è a doppia cifra in ambito commercial (+14,9%) ed è significativa anche nel consumer (+6,2%). Il 2025 si confronta peraltro con un 2024 che aveva registrato il nuovo record di fatturato per il Gruppo. Il tasso di crescita è particolarmente interessante in Europa (+15,3% escludendo l'Italia) e nelle Americhe (+14,9%). Technogym cresce in tutte le altre regioni, con MEIA (+6,5%) e APAC (+5,3%). Ancora una volta eccellente è il risultato riportato dall'Italia con un notevole +19,9%.



L'EBITDA adjusted è salito a 220 milioni di euro (+23,4%), facendo registrare anche il quarto anno consecutivo di incremento dell'EBITDA adjusted margin pari al 21,6%, considerando il 17,5% del 2021, il 18,3% del 2022 e il 18,8% del 2023 e il 19,8% del 2024. L'Utile Netto adjusted cresce del +33% a 120 milioni di euro, migliorando la profittabilità del gruppo ora pari al 11,8% dei ricavi, contro il 10% del 2024.



La proposta di dividendo è pari a 0,38 euro per azione, per un totale di circa 76 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è positiva per 156 milioni di euro, sostanzialmente in linea con il risultato raggiunto l'anno precedente nonostante la distribuzione del dividendo straordinario.



Nonostante le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, Technogym continua ad essere positiva sulle prospettive di crescita. Allo stato attuale i conflitti hanno avuto un impatto contenuto sul business e circoscritto ad alcune città. Il recupero della marginalità di prodotto, il miglioramento del mix di soluzioni e la crescita della leva operativa continuano a supportare l'atteso beneficio di lungo termine sui margini operativi.

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