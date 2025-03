Federcontribuenti, implicazioni significative alle pmi per dimezzamento crediti banche

(Teleborsa) - Il "dimezzamento dei crediti alle imprese da parte delle banche italiane è un tema che sta suscitando molta preoccupazione tra gli operatori economici e gli esperti di economia. Questo fenomeno può avere dure implicazioni significative per il settore delle piccole e medie imprese e per la stabilità economica complessiva del paese". Lo affermano icon una nota in cui si spiega che la riduzione dell'importo complessivo dei prestiti e dei finanziamenti e "il difficile accesso al credito rispetto al passato sta togliendo ossigeno alle Pmi anche per l'attuazione della transizione digitale"."ll dimezzamento dei crediti alle imprese può avere – sottolineano i– gravi conseguenze per le attività economiche, in particolare per le PMI, che spesso dipendono in misura significativa dal credito bancario per finanziare investimenti, operazioni quotidiane o la crescita perche' le imprese potrebbero non avere sufficiente capitale per affrontare le spese operative quotidiane, come il pagamento dei fornitori, dei dipendenti o delle imposte". Inoltre questa stretta delle banche con la riduzione dei crediti "può impedire alle imprese di investire in nuove tecnologie, espandere la produzione o affrontare altre necessità di crescita. Inoltre le imprese più fragili potrebbero non riuscire a far fronte ai propri impegni finanziari, con il rischio di chiusure o licenziamenti".Per"servono forti interventi governativi per garantire che le PMI abbiano accesso al credito, attraverso la garanzia statale o l'accesso facilitato ai fondi pubblici. Dunque, un sostegno a lungo termine per le PMI con misure fiscali o altre forme di assistenza, per garantire che non vengano penalizzate dal ridotto accesso al credito".In un contesto di incertezze globali, conclude la nota di Federcontribuenti "la combinazione di politiche di supporto sia a livello nazionale che europeo, è fondamentale per aiutare le imprese a superare questa fase critica e continuare a crescere. Le PMI sono il cuore pulsante dell'economia italiana e il loro supporto deve essere una priorità".