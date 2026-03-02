ISCC Fintech, approvata cessione di portafoglio crediti NPL da 2 milioni di euro

Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato unafinanziario italiano relativa all'composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti per un GBV complessivo di circa, ad un prezzo superiore al valore di carico. Il closing è previsto entro il mese corrente."L'operazione rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso della Società e si inserisce coerentemente nel più ampio piano strategico avviato. Essa conferma la validità del percorso intrapreso e la solidità delle scelte strategiche adottate", commenta l'