ISCC Fintech, approvata cessione di portafoglio crediti NPL da 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech
(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato una binding offer presentata da un importante operatore
finanziario italiano relativa all'acquisto di un portafoglio crediti NPL
composto da crediti consolidati in decreti ingiuntivi già emessi tutti regolarmente notificati e non opposti per un GBV complessivo di circa 2 milioni di euro
, ad un prezzo superiore al valore di carico. Il closing è previsto entro il mese corrente.
"L'operazione rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso della Società e si inserisce coerentemente nel più ampio piano strategico avviato. Essa conferma la validità del percorso intrapreso e la solidità delle scelte strategiche adottate", commenta l'AD Gianluca De Carlo
.(Foto: Scott Graham su Unsplash)