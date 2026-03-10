Grandi banche, Fitch: aumenti di capitale e utili prossimi al picco

(Teleborsa) -e si sono, ma questea fronte dell'allentamento normativo e della normalizzazione dei tassi di interesse. Lo scrive Fitch Ratings in un report sul tema.sono aumentati nel periodo 2022-2025, con miglioramenti più pronunciati presso le grandi banche del Nord America e dell'area APAC. Questi aumenti sono stati trainati dall'elevata redditività in Nord America e dalla diminuzione della densità degli attivi ponderati per il rischio nell'area APAC. Fitch prevede un calo dei coefficienti patrimoniali negli Stati Uniti a causa dell'allentamento normativo.Laè gradualmente migliorata nel periodo e Fitch prevede una performance resiliente per le principali banche nel 2026. Le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) in Nord America si sono confermate il sottogruppo più redditizio, con un ritorno sul capitale proprio (ROE) del 14,9% nel primo semestre del 2025. Le banche in Europa hanno registrato il miglioramento maggiore rispetto ai bassi livelli del 2022, mentre la redditività delle banche consumer nordamericane è diminuita drasticamente, con un ROE in calo di 650 punti base all'11,5% nel primo semestre del 2025.più efficienti hanno rappresentato un importante fattore di redditività, con un rapporto costi/ricavi mediano in calo di quasi 400 punti base. Tuttavia, le banche consumer nordamericane hanno risentito dell'aumento delle rettifiche di valore sui crediti nel periodo 2022-2025. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle rettifiche di valore sui crediti, poiché la percentuale di crediti deteriorati sul totale dei crediti è rimasta stabile.La quota di prestiti disul totale dei crediti è un segnale di allarme precoce per il deterioramento della qualità degli attivi. Questo parametro è aumentato in particolare per le G-SIB in Europa e Nord America, mentre è rimasto sostanzialmente invariato negli altri sottogruppi.