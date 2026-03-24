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PMI composito USA in marzo
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24 marzo 2026 - 14.50
USA,
PMI composito in marzo pari a 51,4 punti
, in calo rispetto al precedente 51,9 punti.
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