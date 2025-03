Generalfinance, Banca Akros alza target price e conferma Buy

Generalfinance

(Teleborsa) - Banca Akros ha incrementato aper azione (dai precedenti 13,80 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, confermando la" visto l'upside potenziale del 13%.Gli analisti scrivono che la società ha registrato unasia in termini di fatturato (+35% Y/Y per l'anno, in accelerazione al +48% Y/Y nel 4Q) sia in termini di EPS (+40% Y/Y per l'anno, in accelerazione al +70% Y/Y nel 4Q). La leva operativa positiva ha portato a una diminuzione del rapporto costi/ricavi al 33% (dal 36% nell'anno fiscale 2023) con un ROE del 36% (rispetto al 29% nell'anno prima). Il CdA ha proposto un DPS di 0,83 euro (rispetto alla stima 0,77 euro).Il management ha inoltre anticipato il suoche prevede: utile netto cumulativo 2025-2027 superiore a 83 milioni di euro con una stima per il 2027 di 33 milioni di euro che implica un CAGR del +16%. Ritorno per gli azionisti previsto a oltre 42 milioni di euro in dividendi pagati nel periodo 2025-27.