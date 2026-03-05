Italgas, Equita e Banca Akros alzano target price con accelerazione sinergie e gare gas

Equita

Italgas

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 11 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e leader nella distribuzione del gas, confermando la" sul titolo. Gli analisti scrivono che durante la call dei risultati sono emersi due principali elementi marginalmente positivi: i) le sinergie di costo nel 2026 dovrebbero raggiungere circa il 50% del totale di 250 milioni di euro attesi al 2031 (quindi 125 milioni di euro nel 2026), leggermente superiori alle nostre attese; ii) lefino a pochi mesi fa.A seguito dei risultati il broker ha effettuato un fine-tuning delle stime 2026-2031 per tenere conto di alcuni elementi fra cui: i) un'esecuzione leggermente anticipata delle sinergie; ii) l'per il 2026-27; iii) un lieve miglioramento della traiettoria del debito, grazie a una base di partenza FY25 più favorevole. Le stime aggiornate confermano un andamento molto solido per i prossimi anni, con un CAGR 2026-31 di 9% a livello di EPS adj. e una leva in miglioramento a ca. 4x nel 2031 (vs. 5x atteso nel 2026). In media sul 2026-27 il titolo tratta con un P/E adj. di 13x, un premio sulla RAB di 23% e un dvd yield di circa 5%.Tra gli altri analisti, Banca Akros ha alzatoper azione (dai precedenti 10 euro) il target price su Italgas, confermando la raccomandazione "Buy".