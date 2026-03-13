Aquafil, Banca Akros taglia target price e ipotizza ripresa dal 2027

(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a 1,80 euro
per azione (dai precedenti 1,90 euro) il target price
su Aquafil
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che Aquafil ha pubblicato risultati incoraggianti
per l'esercizio 2025, con ricavi in ??calo a causa di prezzi di vendita inferiori e fluttuazioni valutarie, ma con una solida crescita della redditività.
Il management ha rivisto gli obiettivi per il 2026 rispetto al precedente Business Plan 2024: EBITDA 79-83 milioni di euro (in calo rispetto ai 90-96 milioni), utile netto 185-195 milioni di euro (rispetto ai 157-167 milioni previsti in precedenza), investimenti 24-28 milioni di euro; volumi previsti in crescita del 3-7% rispetto al BCF (rispetto al +2-4% del vecchio piano). Durante la conference call, il management ha sottolineato che la riduzione del debito è la priorità assoluta
, insieme alla crescita dei volumi e dei margini nel 2026, esprimendo fiducia nel posizionamento globale di ECONYL.
A seguito dei risultati e della revisione al ribasso delle previsioni per il 2026, Banca Akros ha abbassato le stime
per allinearle ai nuovi obiettivi del management, ipotizzando al contempo una ripresa della traiettoria a partire dal 2027, trainata dalla ripresa del mercato e da ulteriori misure di riduzione dei costi.