Milano 15:08
44.594 +0,31%
Nasdaq 15:08
24.671 +0,56%
Dow Jones 15:08
46.875 +0,42%
Londra 15:08
10.325 +0,19%
Francoforte 15:08
23.620 +0,13%

Aquafil, Banca Akros taglia target price e ipotizza ripresa dal 2027

Finanza, Consensus
Aquafil, Banca Akros taglia target price e ipotizza ripresa dal 2027
(Teleborsa) - Banca Akros ha abbassato a 1,80 euro per azione (dai precedenti 1,90 euro) il target price su Aquafil, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.

Gli analisti scrivono che Aquafil ha pubblicato risultati incoraggianti per l'esercizio 2025, con ricavi in ??calo a causa di prezzi di vendita inferiori e fluttuazioni valutarie, ma con una solida crescita della redditività.

Il management ha rivisto gli obiettivi per il 2026 rispetto al precedente Business Plan 2024: EBITDA 79-83 milioni di euro (in calo rispetto ai 90-96 milioni), utile netto 185-195 milioni di euro (rispetto ai 157-167 milioni previsti in precedenza), investimenti 24-28 milioni di euro; volumi previsti in crescita del 3-7% rispetto al BCF (rispetto al +2-4% del vecchio piano). Durante la conference call, il management ha sottolineato che la riduzione del debito è la priorità assoluta, insieme alla crescita dei volumi e dei margini nel 2026, esprimendo fiducia nel posizionamento globale di ECONYL.

A seguito dei risultati e della revisione al ribasso delle previsioni per il 2026, Banca Akros ha abbassato le stime per allinearle ai nuovi obiettivi del management, ipotizzando al contempo una ripresa della traiettoria a partire dal 2027, trainata dalla ripresa del mercato e da ulteriori misure di riduzione dei costi.
Condividi
```