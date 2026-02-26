Datrix, Banca Akros avvia copertura con rating BUY e Target Price a 2,5 euro

Datrix

(Teleborsa) -ha avviato la copertura sul titolocon giudizio "". Ilè stato fissato aGli analisti hanno evidenziato il modello di business basato su une la. Secondo la banca, Datrix offre un’esposizione differenziata all'AI aziendale applicata. La combinazione tra un modello a ecosistema scalabile e la crescente domanda di software con AI integrata posiziona il Gruppo in modo ideale per catturare il passaggio "dalla fase di sperimentazione all'adozione in produzione" nei settori del marketing, della monetizzazione dei dati e dei processi industriali.La tesi di investimento sostiene che la società si trovi oggi a un "". Un portafoglio più snello e il miglioramento dei margini aumentano la visibilità sulla creazione di valore nel medio termine.