OPEC+ conferma l'aumento pianificato della produzione di petrolio da aprile

(Teleborsa) - Gli, che avevano precedentemente annunciato ulteriori aggiustamenti volontari ad aprile e novembre 2023, ovvero Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman, hannoi di 2,2 mbd a partire dal 1° aprile 2025.La decisione è stata presa "tenendo conto deie delle prospettive di mercato positive", si legge in una nota, dove viene sottolineato che rimangono "adattabili alle condizioni in evoluzione".Di conseguenza, "questo aumento graduale potrebbe essere sospeso o invertito in base alle condizioni di mercato" e "questadel mercato petrolifero".Inoltre, gli otto paesi hanno ribadito il loro impegno collettivo alla piena conformità con gli ulteriori aggiustamenti volontari della produzione come concordato nell'. Hanno anche confermato la loro intenzione di compensare completamente qualsiasi volume sovraprodotto da gennaio 2024, in conformità con i piani di compensazione presentati al Segretariato dell'OPEC, assicurando che tutte le compensazioni siano completate entro giugno 2026.I paesi con volumi sovraprodotti hanno anche concordato di, in modo che una parte maggiore dei volumi sovraprodotti venga compensata nei primi mesi del periodo di compensazione, e invieranno i loro programmi di compensazione aggiornati al Segretariato dell'OPEC entro il 17 marzo 2025.