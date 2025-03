Unicredit, al via a Torino la seconda edizione del corso "Imprenditori #Gen- Next"

UniCredit

(Teleborsa) - Dal, 250 studenti del quarto e quinto anno provenienti da sette atenei del Nord-Ovest parteciperanno a quattropresso la. Gli studenti, analizzeranno i principali aspetti di una start-up, si confronteranno su idee e progetti, apprenderanno da founder di start-up di successo come accedere al fund raising, come utilizzare i brevetti e come implementare le proprie strategie di marketing.In estrema sintesi, compiranno i primi fondamentali passi per fondare e portare al successo una propria start up. Iaffiancheranno i partecipanti in ogni fase, fornendo supporto strategico e suggerimenti concreti per sviluppare le loro idee di business.intende investire nei giovani e nel loro futuro, non solo in termini di formazione, come il successo del corso #Gen-Next, dimostra, ma anche in termini di recruiting. Abbiamo, a tal proposito, appena lanciato un piano di assunzioni che coinvolge tutto lo stivale e che ci consentirà di aggiungere 700 nuovi colleghi alla nostra rete commerciale - afferma, Head of Region Nord-Ovest di. Siamo altresì orgogliosi di aver contribuito a creare qui a Torino un aggregato sociale in cui imprenditori, università e banca lavorano fianco a fianco per creare un ecosistema che fa dell'innovazione e del progresso il suo punto focale".L'iniziativa è stata realizzata e organizzata da UniCredit, con ilin qualità di main partner e la partecipazione delledel Nord-ovest: Università di Torino, Politecnico di Torino, Università di Genova, Università del Piemonte Orientale, ESCP Business School, Università della Valle d'Aosta e Università di Scienze Gastronomiche. Saranno invecedell'iniziativa: UniCredit Allianz Assicurazioni, Confindustria Piemonte, CCIAA Torino, CCIAA Genova, Union Camere Piemonte e Chambre Valdôtaine., Presidente del Club degli Investitori afferma: "Spesso ci siamo fatti la domanda: imprenditori si nasce o si diventa? Le vocazioni imprenditoriali si stanno diffondendo sempre di più a partire dalle scuole superiori, ma per diventare veri imprenditori occorre che i giovani "founder "imparino a sviluppare le proprie idee nell'ottica della sostenibilità, anche economica, del loro progetto. Il corso è una risposta concreta, unica ed innovativa a queste necessità".Il corso durerà 4 giornate, coinvolgerà 250 ragazzi e si svolgerà presso l'UniCredit University. Idiventerannoper un giorno, portando le loro esperienze dirette e insegnando agli studenti come affrontare le sfide dell'imprenditorialità.Il primo giorno, il, si parlerà di finanza, innovazione e imprenditorialità, con speaker d'eccezione tra cui: Pierluigi Paracchi di Genenta, Luca Rossettini di D-Orbit, Chiara Ercole di Saclà e Luisa Sala e Lara Rocchietti di Lalù. Ilinterverranno Mauro Musarra di Algor, R. Bertolino e M. Odasso di Rigeneration, Valentina Vecchia di IdraWater e Massimiliano Curto di WeTaxi. IlDaniele Grassucci e Marco Sbardella di Skuola.net, Paola Allamano di Waterview, , affronteranno i temi relativi all'economia circolare, si farà un focus su prodotti e bisogni, e ci si concentrerà su come creare un team di successo e trovare il primo cliente. L'ultimo giorno, ilverranno infine presentati 6 incubatori e acceleratori di start-up e verrà simulato un pitch di raccolta fondi dove saranno presenti start-up in fase preseed e business angels reali. Alla conclusione del percorso, i partecipanti riceveranno un Open Badge distintivo che attesterà le competenze acquisite, un elemento innovativo che aggiunge ulteriore valore a questa esperienza formativa.