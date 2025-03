Zest approva piano al 2029: investimenti per 15 milioni ed exit per 22,5 milioni di euro

Zest

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group, haIl Piano prevede investimenti tra nuove operazioni e follow-on, con l'obiettivo di massimizzare il valore del portafoglio e le exit, anche attraverso creazione di fondi dedicati e Joint-venture. Le linee guida strategiche prevedono une dei programmi di Open Innovation e formazione, nonché un'espansione verso i mercati internazionali con crescita di ricavi per l'intero gruppo.Contestualmente, il management ha avviato unainterna attraverso la riorganizzazione funzionale e semplificazione dei processi con l'obiettivo di ridurre i costi e valorizzare gli asset.Gliprevisti tra il 2025 e il 2029 ammontano a 15 milioni di euro, mentre leammontano a 22,5 milioni di euro, portando il valore del portafoglio ad una crescita del 49% pari a 82 milioni di euro nel 2029, al netto delle exit previste in arco di piano, dagli attuali 55 milioni di euro.Ilstimato di gruppo è pari a 14,4 milioni di euro nel 2029, con una crescita del 58% e con unpositivo e pari a 0,7 milioni di euro, con un incremento di 3,2 milioni di euro nel periodo di piano, grazie alle azioni di efficientamento che consentiranno una riduzione dei costi di struttura per 1 milione per anno."Vogliamo continuare a contribuire - insieme ai nostri principali soci,, Luiss e a tutto il team di Zest - all'accelerazione della trasformazione tecnologica del Paese grazie al binomio vincente e sinergico rappresentato dagli investimenti in startup innovative e dalla collaborazione con corporate e PMI per far crescere l'innovazione in chiave industriale - ha affermato- Il mercato dell'innovazione offre enormi opportunità, a partire dall'Intelligenza Artificiale, dove il posizionamento di Zest nel proprio segmento è di primo livello, con oltre il 25% del portafoglio attivo su questa frontiera tecnologica e partnership industriali e strategiche, che ne accelereranno lo sviluppo. Con questo piano industriale Zest è pronta a cogliere queste opportunità, guidando il settore con ambizione e concretezza"."Con l'approvazione del nuovo Piano Industriale 2025- 2029, poniamo le basi per una crescita strutturata e sostenibile consolidando il ruolo di leader di mercato di Zest - ha dichiaratodi Zest - La riorganizzazione interna e l'ottimizzazione dei processi portano Zest a un EBITDA sostanzialmente in pareggio nel 2025 e positivo negli esercizi successivi. I principali obiettivi strategici sono: avviare nuovi fondi e joint venture di investimento e massimizzare la valorizzazione del portafoglio di startup al fine di realizzare crescenti opportunità di exit. Ci poniamo un obiettivo chiaro: generare valore per azionisti e partner. Siamo pronti a capitalizzare le opportunità di mercato, con un piano ambizioso che punta nel periodo a una crescita del portafoglio del 49% e a un aumento del fatturato del 58%".