Interpump, nel 2025 margini in crescita e debito in calo. Dividendo proposto a 0,35 euro

(Teleborsa) - Le vendite nette
dell'esercizio 2025 di Interpump
sono state pari a 2.070,6 milioni, sostanzialmente in linea (-0,4%) rispetto ai 2.078,4 milioni dell’esercizio precedente (a parità di perimetro si è registrato un calo del 2,7% che si riduce allo 0,7% su base organica).
L’EBITDA
è stato pari a € 462,0 milioni, in aumento dell’1,2% rispetto ai € 456,2 milioni dell’esercizio precedente e con una incidenza sulle vendite pari a 22,3% rispetto al 22,0% del 2024. L’EBIT
è stato sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente - € 336,6 milioni rispetto a € 337,8 milioni - per l’incremento degli ammortamenti derivanti dal significativo piano di investimenti realizzato nei precedenti esercizi.
L’utile netto
consolidato dell’esercizio è stato pari a € 209,7 milioni, in calo dell’8,2% rispetto agli € 228,5 milioni del 2024 per i fenomeni precedentemente menzionati. L’utile per azione base è stato pari a 1,955 rispetto ai 2,124 del 2024.
Il ROCE
non annualizzato è stato pari al 13,5%, in linea con il precedente esercizio, mentre il ROE
è stato pari a 9,9% (11,3% nel 2024).
Nell’esercizio 2025 il free cash flow
ha raggiunto € 220,4 milioni rispetto agli € 205,1 milioni del 2024, grazie al miglioramento della liquidita generata dalla gestione reddituale – passata dagli € 307,2 milioni del 2024, agli attuali € 347,5 milioni – e alla ulteriore significativa riduzione degli investimenti, passati da € 135,3 milioni nel 2024 a € 98,8 milioni nel 2025. Tale risultato rappresenta
il record storico di generazione di cassa del Gruppo.
Al 31 dicembre 2025 la posizione finanziaria netta
è pari a € 291,1 milioni rispetto agli € 409,1 milioni al 31 dicembre 2024. Gli investimenti
sono stati pari a € 98,8 milioni, mentre gli esborsi per l’acquisto di partecipazioni4 e il pagamento di dividendi sono stati rispettivamente pari a € 52,4 e € 36,2 milioni; viceversa, la combinazione fra gli incassi per la cessione di azioni proprie ai beneficiari
dei Piani di Stock Option (€ 4,8 milioni) e la ripresa del Piano di Buy-back durante la prima parte dell’esercizio (€ 16,6 milioni) hanno comportato un esborso complessivo pari a € 11,8 milioni.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di approvare la distribuzione di un dividendo
pari a € 0,35 per azione (€ 0,33 nell’esercizio precedente). Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento a partire dal 20 maggio 2026 con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 maggio 2026, con stacco della cedola n. 33 in data 18 maggio 2026.