Byd prosegue forte crescita in Italia e nel resto del mondo

(Teleborsa) - La casa d'auto cinese Byd continua a crescere in Italia e nel resto del mondo. Nel nostro paese ha raggiunto una quota di mercato pari all'1%, un traguardo simbolico che testimonia la forte crescita del brand sul mercato tricolore, doveLa casa d'auto cinese specializzata in auto elettriche (bev e phev) ha immatricolato a febbraio 1.350 vettura in Italia, raggiungendo la leadership del mercato delle vetture elettriche con una quota del 9,9% - 40% elettrico, 60% plug-in - e dell’1% di quota di mercato totale. Questi numeri certificano anche il superamento di alcuni brand tradizionali italiani ed europei, che nonostante il lancio di nuovi modelli, si posizionano dietro i prodotti tecnologici di BYD, in grado di intercettare le necessità dei clienti italiani.Il 2024 è iniziato con la rincorsa per Byd, con 318 mila veicoli elettrici e ibridi venduti a livello globale, in crescita del 161% rispetto all’anno scorso.