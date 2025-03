CVC chiude il terzo fondo Strategic Opportunities a 4,6 miliardi di euro

CVC Capital Partners

(Teleborsa) -, colosso europeo del private equity, ha annunciato la c, in linea con la dimensione del fondo precedente, CVC Strategic Opportunities II, e con un significativo incremento del numero di investitori che hanno aderito alla strategia.La piattaforma Strategic Opportunities di CVC investe in aziende ad alta qualità e stabili, caratterizzate da un interessante profilo rischio-rendimento su un, con un focus su Europa e Nord America. Il team collabora spesso con famiglie fondatrici o fondazioni alla ricerca di capitali e risorse operative per favorire la crescita e l'evoluzione delle loro attività."Siamo estremamente grati ai nostri investitori per il supporto a questa raccolta fondi, che rafforza la nostra convinzione sull'elevata domanda per una strategia di private equity di successo con un orizzonte temporale più lungo", commentae Co-Head di CVC Strategic Opportunities.Dalla sua creazione, la piattaforma ha. Tra gli esempi di investimenti di CVC Strategic Opportunities vi sono: Asplundh, leader di mercato nella gestione della vegetazione e in altri servizi per le principali società di servizi pubblici in Nord America, Australia e Nuova Zelanda; Sebia, leader mondiale nella fornitura di apparecchiature per test diagnostici e, più recentemente, Hempel, leader internazionale nella fornitura di soluzioni di rivestimento.