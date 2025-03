DBA GROUP, modificata ragione sociale controllata DBA PRO.

DBA Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, rende noto che a far data dal 25 febbraio 2025 la denominazione sociale della società controllata DBA PRO. S.p.A. è stata modificata in DBA S.p.A., in esecuzione della delibera assunta in data 21 febbraio dall’assemblea straordinaria dei soci.