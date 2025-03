Expo 2025 Osaka: Confimpreseitalia e Commissariato Generale per l’Italia insieme

(Teleborsa) - Diffusione e progettazione di iniziative scientifiche e culturali legate all’innovazione, alla crescita e all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese italiane:- spiega la nota - rappresenta una vetrina preziosa per far dialogare creatività, industria, arte e lavoro: un’esposizione che vuole essere occasione privilegiata di racconto sul sistema Paese, valorizzando il suo alto tasso di innovazione e le nuove tecnologie anche attraverso progetti di promozione integrata che si terranno all’interno del Padiglione Italia.“Expo 2025 Osaka è un’occasione imperdibile per rafforzare la competitività delle nostre imprese sul palcoscenico globale. Grazie anche al protocollo con Confimpreseitalia ci impegniamo a promuovere l'innovazione, la crescita e l'internazionalizzazione del nostro tessuto imprenditoriale” ha dichiarato il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Amb.. “Le micro, piccole e medie imprese italiane che caratterizzano il nostro sistema produttivo e manifatturiero possono tornare ad essere protagoniste portando in tutto il mondo l'eccellenza del nostro saper fare”.Il Presidente di Confimpreseitalia,: “È un grande onore e motivo di prestigio per Confimpreseitalia siglare questo protocollo d’intesa, che rafforza il nostro impegno nel supportare le micro, piccole e medie imprese nel loro percorso di crescita e internazionalizzazione. Expo 2025 Osaka rappresenta un’opportunità straordinaria per accrescere la visibilità e la competitività delle nostre imprese su scala globale. Promuovere l’innovazione e valorizzare il Made in Italy nel mondo è la nostra missione. Un ringraziamento all’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, per il suo prezioso lavoro nel creare opportunità concrete per il nostro tessuto imprenditoriale".Per la realizzazione del protocollo, è nominato un Comitato di coordinamentoIl protocollo d’intesa tra il Commissariato Generale e Confimpreseitalia - conclude la nota -, anche attraverso workshop e B2B delle imprese aderenti per l'attrazione di investitori internazionali che si terranno all’interno del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Un’attenzione particolare sarà inoltre data alle aziende del settore termale.