Iran, la Russia ha accettato di aiutare gli Usa a riaprire colloqui sul nucleare

(Teleborsa) - Durante le negoziazioni a Riad, lo scorso 18 febbraio, le delegazioni russe e statunitensi hanno discusso dell'aiuto di Mosca a Washington nelle trattative nucleari con l'Iran. La Russia avrebbe accettato di assistere l'amministrazione delnel dialogo con l'Iran su varie questioni, tra cui il programma nucleare iraniano e il suo sostegno ai gruppi antiamericani nella regione. È quanto riporta Bloomberg, che cita "persone a conoscenza della situazione".secondo le fonti, ha espresso questo interesse direttamente alin una telefonata a febbraio e alti funzionari della sua amministrazione hanno discusso la questione con le controparti russe nei colloqui in Arabia Saudita giorni dopo. Né l'Iran, né la Russia hanno confermato o negato pubblicamente la richiesta, ma ilha detto a Bloomberg che "la Russia ritiene che gli Stati Uniti e l'Iran dovrebbero risolvere tutti i problemi attraverso negoziati" e che Mosca "è pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per raggiungere questo obiettivo". Ieri, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano si è limitato a dire che è "naturale" per i Paesi offrire la loro assistenza.da quando ha assunto l'incarico, lo scorso 20 gennaio, ha cercato di ristabilire i rapporti con la Russia di Putin. Ne è una conferma la telefonata tra i due leader lo scorso 12 febbraio durante la quale entrambi si sono detti aperti a cooperare sulle principali questioni geopolitiche e commerciali.