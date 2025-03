Iren si aggiudica 2.055 MW nell’asta del capacity market per il 2027

Iren

(Teleborsa) - L’esito dell’asta madre del capacity market per l’anno di consegna 2027 ha confermato per il Gruppo, come già successo per gli anni di consegna 2022-23-24-25-26, l’assegnazione del 100% della capacità offerta.In particolare, spiega una nota, sono state accettate offerte per 2.055 MW di capacità esistente in area Nord, valorizzate al prezzo di 47.000 €/MW/anno.Il risultato valorizza gli asset di generazione elettrica del Gruppo – in particolar modo gli impianti termoelettrici, cogenerativi e idroelettrici programmabili – contribuendo al programma di investimenti finalizzati alla flessibilizzazione ed efficientamento del parco produttivo, nel percorso verso la transizione energetica.