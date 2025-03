Le crypto si rimangiano i guadagni fatti dopo l'annuncio di Trump sulla riserva strategica

Coinbase

(Teleborsa) -, complice anche il tonfo di Wall Street dopo l'entrata in vigore dei dazi statunitensi su Canada, Messico e Cina, rimangiandosi i guadagni che aveva registrato dopo l'annuncio di domenica di Donald Trump sulla creazione di una riserva strategica di crypto.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato domenica sui social media iche prevede di includere in una nuova riserva strategica di criptovalute degli Stati Uniti, facendo aumentare vertiginosamente il valore di mercato di ciascuno di essi."Una riserva crittografica statunitense eleverà questo settore critico dopo anni di attacchi corrotti da parte dell'amministrazione Biden, motivo per cui il mio ordine esecutivo sulle risorse digitali ha ordinato al gruppo di lavoro presidenziale di procedere con una riserva strategica crittografica che includa XRP, SOL e ADA - ha scritto su Truth Social - Mi assicurerò che gli Stati Uniti siano la capitale crittografica del mondo. STIAMO RENDENDO L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!". I"E,, come altre preziose criptovalute, saranno il cuore della riserva. Amo anche Bitcoin ed Ethereum!", ha aggiunto in un altro post pochi minuti dopo.Trump ha ottenuto il sostegno del settore crypto nella sua candidatura alle elezioni del 2024 e si è mosso rapidamente per sostenere le loro priorità. Venerdì ospiterà ile anche la sua famiglia ha lanciato le proprie monete.Inoltre, sotto Trump, la Securities and Exchange Commission ha ritirato le indagini su diverse società di criptovalute e ha abbandonato una causa contro, il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti.Nelle ultime settimane, prima dell'ultimo annuncio di Trump, i, con alcune delle più grandi valute digitali che hanno cancellato quasi tutti i guadagni ottenuti dopo che la vittoria elettorale del presidente statunitense ha scatenato un'ondata di entusiasmo in tutto il settore.Nelle ultime 24 ore, il Bitcoin è sceso di quasi il 10% a quota 84 mila dollari, l'del 12% a 2 mila dollari,del 14% a 2,33 dollari,del 7% a 563 dollari,del 16% a 138 dollari.