Prada, Guerra: crescita superiore alla media di mercato anche nel 2025

(Teleborsa) - "Abbiamo, registrando quattro anni consecutivi di crescita like-for-like a doppia cifra, oltre ad un significativo incremento dei margini e generazione di cassa, contribuendo ad una situazione patrimoniale molto solida". Lo ha affermatodi Prada, commentando i risultati del 2024 "Siamo riusciti ad accrescere ulteriormente la desiderabilità dei brand, la produttività del canale Retail e la forza della nostra organizzazione, continuando ad eseguire la nostra strategia con disciplina e rigore - ha continuato - Negli ultimi 12 mesi, Prada ha confermato la sua solida traiettoria di crescita e"."Guardando avanti, seppur consapevoli delle persistenti complessità di settore, confermiamo le nostre priorità strategiche - ha detto Guerra - Per Prada c'è una chiara opportunità di continuare a guadagnare quote di mercato, mentre per Miu Miu l'obbiettivo è di consolidare il suo successo; a tal fine, continueremo a rendere sempre più incisivo il posizionamento dei marchi, ad arricchire il portafoglio prodotti e ad alimentare il dialogo con i clienti. Manteniamo il nostro impegno sul fronte degli investimenti Retail, in ambito industriale e in tecnologia, a supporto della crescita e del percorso evolutivo del Gruppo.".