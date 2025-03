REVO Insurance debole in Borsa con rumors su offerta per Ara1857

REVO Insurance

(Teleborsa) -, per, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici.Secondo Milano Finanza, REVO sarebbe, assicurazione specializzata nel settore agricolo e nei danni da grandine. La società è stata commissariata da IVASS dopo che gli impatti catastrofali dovuti al maltempo nel 2023 ne avevano impattato il risultato economico e ridotto il Solvency II ratio in area 109%. Secondo l'articolo, una potenziale business combination era stata già valutata in occasione della SPAC. Dopo gli impatti del 2023, Ara1857 avrebbe chiuso il 2024 con un utile di 7 milioni di euro eGli analisti dievidenziano che, "a seguito dell'autorizzazione da parte dell'IVASS all'utilizzo degli Undertaking Specific Parameters (USP) e dei Group-Specific Parameters (GSP) per i rami Credito e Cauzioni, ilratio pro-forma al 30 settembre 2024 sarebbe stato pari al 240%, un, sia in termini di crescita del business che di remunerazione degli azionisti".Si muove verso il basso, che. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 12,18 e successiva a quota 12,17. Resistenza a 12,28.