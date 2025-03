TSMC alza gli investimenti negli USA a 165 miliardi di dollari sotto la spinta di Trump

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

(Teleborsa) -(TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, ha annunciato la sua intenzione diSulla base dell'investimento in corso di 65 miliardi di dollari dell'azienda nelle sue operazioni di produzione avanzata di semiconduttori a Phoenix, in Arizona, si prevede che l'investimento totale di TSMC negli Stati Uniti. L'espansione include piani per tre nuovi stabilimenti di fabbricazione, due strutture di confezionamento avanzate e un importante centro di ricerca e sviluppo.Si prevede che l'investimento ampliato di TSMC sosterrà 40.000 posti di lavoro nel settore edile nei prossimi quattro anni e creerà decine di migliaia di posti di lavoro altamente retribuiti e ad alta tecnologia nella produzione di chip avanzati e nella ricerca e sviluppo. Si prevede inoltre che genererà più di 200 miliardi di dollari di produzione economica indiretta in Arizona e negli Stati Uniti nel prossimo decennio. Questa mossa, si legge in una nota, sottolinea ladi innovazione tecnologica e di intelligenza artificiale come, Broadcom e Qualcomm."Nel 2020, grazie alla visione e al supporto del Presidente Trump, abbiamo intrapreso il nostro viaggio per stabilire una produzione di chip avanzata negli Stati Uniti. Questa visione è ora una realtà - ha affermato il- L'intelligenza artificiale sta rimodellando la nostra vita quotidiana e la tecnologia dei semiconduttori è la base per nuove capacità e applicazioni. Con il successo della nostra prima fabbrica in Arizona, insieme ale alle solide partnership con i clienti, intendiamo espandere il nostro investimento nella produzione di semiconduttori negli Stati Uniti di altri 100 miliardi di dollari, portando il nostro investimento totale pianificato a 165 miliardi di dollari".La fabbrica di TSMC in Arizona impiega attualmente oltre 3.000 persone su 1.100 acri di terreno in Arizona. Il. Negli Stati Uniti, oltre al suo ultimo sito produttivo a Phoenix, TSMC gestisce una fabbrica a Camas, Washington, e centri di servizi di progettazione ad Austin, Texas, e San Jose, California."Ie, in realtà, senza semiconduttori non c'è economia, alimentando tutto, dall'intelligenza artificiale alle automobili alla produzione avanzata - ha detto ilin occasione dell'annuncio alla Casa Bianca - E dobbiamo essere in grado di costruire i chip e i semiconduttori di cui abbiamo bisogno proprio qui, nelle fabbriche americane, con competenze americane e manodopera americana. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo"."Come sapete, Taiwan ha praticamente il monopolio su quel mercato. E penso che "praticamente" non sia un termine nemmeno appropriato. Hanno un monopolio. E questa è una mossa formidabile da parte della società più potente del mondo - ha aggiunto -. È anche una questione di sicurezza nazionale per noi. E, allo stesso tempo, Wei sarà in grado di diversificare e avere la sua enorme presenza in un altro posto e in un posto molto sicuro. E voglio ringraziare Taiwan Semiconductor per aver fatto l'annuncio".