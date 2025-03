AbitareIn sotto indagine nell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'architetto Oggioni

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato di aver appreso questa mattina chesono stati iscritti da parte della Procura di Milano nei registri delle persone giuridiche e delle persone fisiche, per l'ipotesi di cui agli artt. 319 e 321 c.p. (corruzione) e per il corrispondente illecito amministrativo.Presso la sede della società è infatti stato notificato unvolto ad acquisire documentazione pertinente alla posizione del dipendente e di una collaboratrice non sottoposta ad indagine. L'attività di indagine si correla alla vicenda di cui hanno scritto gli organi di informazione in conseguenza dell'esecuzione di un'AbitareIn, si legge in una nota, "esprime fiducia nei confronti della magistratura e intende cooperare fattivamente alla corretta ricostruzione dei rapporti tra i soggetti coinvolti: la società è infattialle ipotesi in indagine, in quanto tutte le operazioni immobiliari realizzate da AbitareIn o da società appartenenti al gruppo hanno ottenuto titoli edilizi rispettando la normativa urbanistica vigente, senza aver usufruito di alcun tipo di agevolazione".AbitareIn, dal momento in cui negli scorsi mesi sono apparse notizie di stampa relative agli accertamenti in corso da parte della Procura di Milano sul settore urbanistico, ha dato, che hanno condotto a confermare la regolarità dei rapporti oggi interessati dall'indagine.In particolare, AbitareIn precisa che la(figlia di Giovanni Oggioni) è iniziata nel 2020, in relazione a una specifica esigenza di una nuova risorsa da inserire nel dipartimento della società denominato Architeam, che si occupa di Interior Design e non si interfaccia con gli uffici competenti per le pratiche edilizie o paesaggistiche del Comune di Milano.La ricerca del candidato per la posizione in Architeam è stata effettuata attraverso un annuncio su fonti aperte, a cui hanno dato riscontro numerosi candidati, tra i quali Elena Oggioni, che ha trasmesso il proprio curriculum a riscontro di tale annuncio; il suo profilo professionale è stato, maturata senza soluzione di continuità da oltre un decennio in prestigiosi studi di architettura.