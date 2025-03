adidas, vendita del rimanente inventario Yeezy è stata conclusa nel quarto trimestre

adidas

(Teleborsa) -, con la pubblicazione dei conti 2024 , ha comunicato che lanel quarto trimestre. La vendita del rimanente inventario Yeezy ha generato ricavi per circa 50 milioni di euro nel trimestre e circa 650 milioni di euro nell'intero anno (2023: circa 750 milioni di euro).Si tratta della(precedentemente noto come Kanye West), con cui il marchio di abbigliamento sportivo ha tagliato i legami nell'ottobre 2022 dopo invettive antisemite pubbliche di Ye. Adidas ha risentito della perdita di Yeezy in particolare negli Stati Uniti, dove le scarpe erano molto popolari, e infatti Adidas ha affermato che le vendite in Nord America sono diminuite del 2% nel 2024, "esclusivamente a causa delle vendite di Yeezy notevolmente inferiori".La vendita del rimanente inventario Yeezy hadell'azienda nelDopo aver completato la vendita del rimanente inventario Yeezy nel 2024, ledell'aziendaalcun fatturato Yeezy (2024: circa 650 milioni di euro) o utili (2024: circa 200 milioni di euro) nel 2025.