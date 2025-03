Auto, la Commissione Ue presenta il piano d'azione: niente multe ai costruttori nel 2025

(Teleborsa) - Laha presentato il suoper ilbasato sul dialogo strategico lanciato alla fine di gennaio dalla presidente della Commissione,. Tra le proposte inserite nel piano c'è soprattutto la modifica del regolamento sulle norme in materia didiper autovetture e furgoni che, se adottata, consentirà ai costruttori di automobili di conseguire i loro obiettivi di conformità calcolando la media delle loro prestazioni su un periodo di tre anni (2025-2027), evitando quindi di pagare quest'anno lein caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati."Per mantenere una solida base produttiva europea ed evitare dipendenze strategiche", la Commissione ha annunciato anche lo stanziamento diper la creazione di una"sicura e competitiva per le materie prime delle, che contribuirà a sostenere la crescita dell'industria automobilistica europea"."È fondamentale che l'Europa realizzi unadell'UE competitiva in termini di costi che copra gran parte della fornitura di batterie e generi valore aggiunto europeo lungo la catena di approvvigionamento – ha sottolineato si legge nella nota che ha presentato il piano –. La Commissione sosterrà ulteriormente l'industria delle batterie dell'UE e l'aiuterà a mantenere una solida base di produzione europea, con finanziamenti a titolo del Fondo per l'innovazione. La Commissione esaminerà inoltre il sostegno diretto alla produzione per le imprese che producono batterie e idiversi dal prezzo per componenti quali i requisiti di resilienza".La Commissione ha poi fatto sapere che collaborerà attivamente con gli Stati membri per ottimizzare questiper i consumatori.La Commissione ha poi assicurato che garantirà condizioni di parità utilizzando strumenti di, come le misure antisovvenzioni, per proteggere le imprese europee dalla concorrenza sleale. Allo stesso tempo, proseguiranno i negoziati con i paesi partner per migliorare l'accesso al mercato e le opportunità di approvvigionamento per l'industria automobilistica. La Commissione proporrà inoltrevolte a garantire che glinel settore automobilistico dell'UE contribuiscano alla competitività a lungo termine dell'industria, adoperandosi nel contempo per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle case automobilistiche europee attraverso la semplificazione normativa.La Commissione ha infine lanciato un'che riunirà le parti interessate del settore automobilistico europeo per plasmare lo sviluppo di veicoli di prossima generazione e contribuire a sviluppare il software condiviso e l'hardware digitale necessari per dare vita a questa tecnologia.Il Commissario per i Trasporti sostenibili e il turismo,, ha annunciato che lasulle emissioni del settore automobilistico prevista per il 2026 sarà anticipata alla seconda metà del. "Non abbiamo tempo da perdere", ha affermato. Il Commissario greco ha ribadito che l'obiettivo del, cioè lo stop alla vendita di auto termiche, non sarà in discussione. Tzitzikostas ha assicurato che restano fermi anche gli obiettivi previsti per il 2030."C'è così tanto potenziale inutilizzato sul mercato globale, quando si tratta di innovazione e soluzioni pulite – ha dichiarato la presidente–. Voglio che la nostra industria automobilistica europea assuma un ruolo guida. Promuoveremo la produzione interna per evitare dipendenze strategiche, in particolare per la produzione di batterie. Ci atterremo ai nostri obiettivi concordati in materia di emissioni, ma con un approccio pragmatico e flessibile. Il nostro obiettivo comune è un'industria automobilistica sostenibile, competitiva e innovativa in Europa a vantaggio dei nostri cittadini, della nostra economia e del nostro ambiente".