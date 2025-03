Banche, Fabi per il quinto anno con l’Ocse sull’educazione finanziaria

(Teleborsa) - Laè stata ammessa dall’, per il quinto anno consecutivo, alla, la manifestazione mondiale dedicata all’, che si svolgerà dal 17 al 23 marzo in tutti i paesi del Mondo. L’iniziativa, promossa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, è volta a sensibilizzare i giovani, sin dalla tenera età, affinché siano finanziariamente competenti e con l’obiettivo di far acquisire loro, gradualmente, conoscenze e comportamenti necessari a prendere decisioni finanziarie sane e consapevoli.Giunta alla sua tredicesima edizione, la Global Money Week è diventata un appuntamento fisso anche per la Fabi che da anni, ormai, promuoveper avvicinare tutti, anche i più piccoli, al mondo della. Nel 2025, per la Campagna Ocse, la Fabi si rivolgerà alle, dai bambini della scuola primaria ai ragazzi delle secondarie di I e II grado. Ci sarà, inoltre, un approfondimento sulleutile a chiunque voglia tutelarsi contro le truffe.Le, tutte di stretta attualità, saranno affrontate attraverso l’utilizzo di mezzi coinvolgenti e in grado di catturare l’attenzione dei giovani, come web game (da poter condividere anche con gli amici) e brevi clip pensate per essere diffuse su Tik Tok). Tra gli argomenti su cui verrà posta attenzione, il mondo dellee quello delle truffe online troveranno uno spazio importante, anche in considerazione della stretta attualità in un mondo sempre più digitale.La Fabi è attiva nel campo dell’dal 2018, sia con l’Ocse sia con il ministero dell’Economia e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria: tutte le iniziative, anche quelle degli scorsi anni, sono visibili sul sito dedicato."Le competenze in materia di educazione finanziaria sono oggi più che mai necessarie per costruire una società più consapevole e preparata. In un mondo sempre più complesso, in cui le scelte economiche incidono profondamente sulla vita quotidiana, è fondamentale fornire a tutti gli strumenti per comprendere il valore del risparmio, il funzionamento del credito e la gestione consapevole delle proprie risorse. La Fabi è da sempre in prima linea su questo fronte, perché crediamo che un cittadino informato sia un cittadino più libero e meno vulnerabile ai rischi del sistema finanziario. Per questo motivo, continuiamo a investire in iniziative di formazione rivolte ai giovani, alle famiglie e ai lavoratori, affinché l’educazione finanziaria, che passa anche attraverso le lavoratrici e i lavoratori bancari, diventi un patrimonio comune, capace di migliorare la qualità della vita e di garantire un futuro più solido e sicuro per tutti", ha commentato il segretario generale della Fabi,