Commercialisti: pubblicato il documento sulle agevolazioni e incentivi della Legge di Bilancio 2025

(Teleborsa) - Ilhanno pubblicato il documento "". Il lavoro, realizzato nell’ambito delle attività dell’area di Finanza aziendale, alla quale è delegato ilespone i principali incentivi a supporto degli investimenti attualmente a disposizione delle imprese, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.Le misure varate a sostegno delle imprese sono esaminate con particolare riguardo alle principali caratteristiche in termini diIl lavoro rappresenta ldalla Fondazione alla luce dei più recenti interventi normativi di settore.Approfondimenti sono dedicati al Piano "Industria 4.0" e il credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali (Legge di Bilancio 2025: intensità di aiuto e dotazione finanziaria) e ai crediti d’imposta "Zes Unica", "Transizione 5.0", "Ricerca e sviluppo" e per la quotazione delle PMI. Focus anche sulla "Nuova Sabatini capitalizzazione", fondo per la transizione industriale e investimenti sostenibili 4.0.