Crédit Agricole Italia e SACE al fianco di EmiliAmbiente per tutela risorse idriche nel parmense

(Teleborsa) -a in campo a tutela delle risorse idriche del territorio supportando il Piano Industriale di EmiliAmbiente con un finanziamento ESG-Linked da 11 milioni di euro assistito al 50% dalla Garanzia Finanziaria SACE. L’operazione è funzionale alla realizzazione del Piano Investimenti dell’Azienda, gestore del Servizio Idrico Integrato di 11 Comuni del parmense, che prevede per il sessennio 2024-2029 circa 50 milioni di investimenti – pari a oltre 80 euro annui per abitante – finalizzati alla rigenerazione della rete, alla transizione digitale-energetica e alla gestione sostenibile della risorsa-acqua.Il finanziamento, assistito dalla garanzia di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato prestata d, prevede l’applicazione di condizioni particolarmente vantaggiose in termini di spread applicato al tasso di interesse in presenza di un percorso virtuoso sotto il profilo della sostenibilità. Per EmiliAmbiente, in particolare, questo percorso si declina nella messa in funzione di due impianti fotovoltaici nel biennio 2025-2026, destinati ad essere realizzati nella centrale idrica di San Donato (nel Comune di Parma) e nel depuratore di Fidenza, per una produzione attesa di energia da fonte rinnovabile di oltre 1.600 Mwh all’anno.“Stiamo affrontando un Piano di Investimenti da 50 milioni di euro prevalentemente attraverso l’autofinanziamento” affermaDirettore Generale di EmiliAmbiente. “Il nostro partner finanziario, selezionato attraverso una procedura competitiva, riconosce oggi la dimensione strategica del settore in cui operiamo, la solidità dell’azienda e la validità degli obiettivi strategici delineati per il suo futuro. In primis tra questi la rigenerazione della rete sostenuta dalla transizione digitale, con l’applicazione dell’Intelligenza Artificiale alla manutenzione predittiva”.“Con il finanziamento a EmiliAmbiente, Crédit Agricole Italia conferma l’attenzione, e il sostegno costante, nei confronti dei principi Esg, i quali sono al centro di tutte le attività strategiche del Gruppo – affermaResponsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. Vogliamo essere un partner di riferimento per le imprese lungo il complesso percorso di sviluppo sostenibile, convinti che esso sia fondamentale per una crescita continua dei territori e per il benessere delle comunità”.“Grazie alla collaborazione con Crédit Agricole, siamo riusciti a supportare EmiliAmbiente nel raggiungimento dei suoi obiettivi in termini di transizione sostenibile e digitale-energetica – dichiaraSenior Relationship Manager Sales PMI di SACE. Ancora una volta i nostri strumenti si contraddistinguono per rendere le PMI del territorio più agili e competitive nell’affrontare le sfide del futuro. Grazie a questa operazione, infatti, l’azienda di Parma sosterrà un piano di investimenti mirati all’ammodernamento della rete idrica e svilupperà nuove competenze a servizio della comunità, in linea con i valori di SACE.”Crédit Agricole Italia è al fianco di EmiliAmbiente anche nella sfida culturale dell’educazione ambientale e della diffusione di stili di vita sostenibili. Il finanziamento prevede infatti anche un contributo a sostegno della Scuola dell’Acqua, i