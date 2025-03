Dividendi globali cresciuti oltre attese a 1.750 miliardi di dollari

Meta

(Teleborsa) - Isono cresciuti fino a raggiungere lanel 2024, con un aumento del 6,6% su base sottostante. E' quanto stima il Global Dividend Index di Janus Henderson, il risultato dell'anno è statodi 1.730 miliardi di dollari, soprattutto grazie alla forza di Stati Uniti e Giappone.La crescita nominale del 5,2% - si sottolinea - riflette i minori dividendi speciali una tantum e il rafforzamento del dollaro USA. Per il solo 4° trimestre, i pagamenti sono aumentati del 7,3% su base sottostante.Nel corso dell'anno, la. Anche alcuni mercati emergenti chiave, come l'India, e parti dell'Asia come Singapore e la Corea del Sud, hanno registrato una crescita discreta.dell'indice hanno registrato, tra cui alcuni dei maggiori pagatori come Stati Uniti, Canada, Francia, Giappone e Cina.Lecome(USA) e(Cina), che hanno pagato i loro primi dividendi, hanno avuto uned insieme hanno distribuitorappresentandoo 1,3 punti percentuali, ovvero un quinto, della crescita globale dei dividendi del 2024.A livello di, quasi la metà della crescita dei dividendi del 2024 proviene dai titoli finanziari, in particolare dalle, i cui dividendi sono aumentatisu base sottostante. Anche i dividendi del settore deihanno registrato una buona crescita, raddoppiando su base sottostante grazie ai pagamenti di. La crescita è stata comunque molto ampia nei settori, tutti con una crescita a due cifre. I settori più deboli sono stati quello minerario e dei trasporti, che hanno versato 26 miliardi di dollari in meno rispetto all'anno precedente.Per il secondo anno consecutivodi dividendi al mondo, mentre, recentemente ampliatasi dopo l'acquisizione di Pioneer Resources, è salita al, posizione che aveva occupato l'ultima volta nel 2016.A livello globale,delle società hao li ha mantenuti invariati e, o tipico, è stato, Janus Henderson prevede unasu base nominale, portando il totale dei pagamenti alla cifra record diCon il rafforzamento del dollaro rispetto a molte valute, che rallenta il tasso di crescita nominale, è probabile che la crescita sottostante si avvicini al 5,1% per l'anno in corso.