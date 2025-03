Enac, il presidente Di Palma a Taiwan firma la revisione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo

(Teleborsa) - È in corso ladel Presidente Enacdove oggi, 5 marzo, ha sottoscritto la revisione dell’in materia di servizi di trasporto aereo tra l'e ladi Taiwan, rappresentata dal Direttore GeneraleLa firma di questo accordo, che fa seguito alla recente visita della delegazione di Taiwan presso la sede Enac di Roma, porterà a un incremento deicon l’Europa, a conferma del ruolo strategico del trasporto aereo quale strumento di promozione di scambi economici e commerciali e di connessione tra culture.Presenti alla firma, per l'Italia, il Capo dell'Ufficio italiano di promozione economica commerciale e culturale Taipei, Ambasciatore, e il Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture,Nell’ambito della visita, ieri, 4 marzo, laha preso parte a un pranzo con l’Ambasciatore Marco Lombardi, seguito da una cena di benvenuto organizzata dall’Autorità ospitante, a cui hanno partecipato, per Taiwan, anche il Vice Direttore Generale CAA Clark Lin, Yang Po Wen del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, Ven-han Tania Wei del Ministero degli Affari Esteri, Patience Hsu di Starlux Airlines, Wayne Wei di China Airlines e Ken Chung di Eva Airways.