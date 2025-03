Lottomatica, azionista rifermento Gamma avvia offerta accelerata su 10,3% capitale

Lottomatica

(Teleborsa) -, azionista di riferimento di, annunciadi Lottomatica, attraverso unmediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding (ABB).Al termine del Collocamento,una partecipazione diretta pari asociale di Lottomatica.Gamma Intermediate ha accettato undi Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte di Barclays e di Deutsche Bank e ad alcune altre deroghe consuete. Per consentire il Collocamento, le due banche hanno rinunciato agli impegni relativi al rimanente periodo di lock-up assunti in relazione al collocamento effettuato l’8 gennaio 2025 da Gamma Intermediate.Il Collocamento è rivolto ad. Non ci sarà un’offerta pubblica in nessun Paese. Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Apollo Capital Solutions Europe B.V. agisce nel ruolo di Joint Bookrunner.Le condizioni definitive del Collocamento dovrebbero essere annunciate il giorno 6 marzo 2025, al più tardi. Il settlement per il Collocamento si prevede abbia luogo il 10 marzo 2025 o intorno a tale data