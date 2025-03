Terna, al via iter autorizzativo per nuovi interventi su rete elettrica nella Città Metropolitana di Milano

Terna

(Teleborsa) - A seguito dell’avvio, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell'per la realizzazione di due nuovi interventi sullanell’ambito dellapubblica l’avviso contenente l'elenco delle particelle catastali delle aree potenzialmente interessate dal progetto. Per consentire una gestione più efficiente e coordinata del percorso autorizzativo, le singole opere sono state presentate all’interno di un, in quanto entrambe prevedono nuove infrastrutture da connettere all’esistente linea elettrica di Terna "".L’intervento, per il quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa, è necessario per l’alimentazione dei futuri data center previsti nella zona nord ovest della Regione. Il piano delle opere è stato progettato con l’obiettivo di preservare le aree di valore naturalistico e archeologico e limitare l’incidenza dei nuovi impianti in zone urbanizzate o in espansione privilegiando soluzioni a ridotto impatto ambientale e paesaggistico.Nel comune diverrà realizzata una nuova stazione elettrica a 132 kV che sarà collegata alla linea "Novara RT – Rho RT" e alla cabina primaria di Magenta, di proprietà del distributore locale, tramite nuovi elettrodotti, uno in cavo interrato lungo 3,3 km e uno aereo di circa 800 metri, che attraverseranno anche il comune di Marcallo con Casone.La seconda infrastruttura prevista dal progetto è la nuova stazione elettrica di, realizzata in tecnologia blindata compatta con ridotto consumo di suolo, la quale sarà connessa alle linee "CP Vittuone – CP Parabiago" e "Novara RT – Rho RT" tramite due collegamenti in cavo, lunghi complessivamente 4 km, e un raccordo aereo.L’opera, inoltre, include la posa di uninterrato di circa 1 km per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale dell’esistente stazione elettrica Terna di Sedriano, che sarà anche oggetto di interventi di adeguamento per predisporla ad accogliere i nuovi collegamenti. I comuni coinvolti saranno Arluno e Vittuone.A completamento del progetto, verranno demoliti 12 sostegni per un totale di circa 3 km diche insistono nei comuni di Marcallo con Casone, Magenta, Arluno e Vittuone.I cittadini, in particolare i proprietari delleinteressate dalle opere, potranno consultare la documentazione progettuale presso gli uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Lombardia e dei Comuni coinvolti, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, eventuali osservazioni scritte al suddetto Ministero e, per conoscenza, a Terna.