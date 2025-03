UE, con spazio fiscale limitato le banche saranno fondamentali per finanziare la Difesa

(Teleborsa) - La(UE). Lo afferma Morningstar DBRS in un nuovo report sul tema, facendo notare che - sulla scia dell'annuncio dell'UE del suo piano ReArm Europe del 4 marzo 2025 - ci si aspetta che la quota di spesa per la difesa rispetto al PIL continui ad aumentare poiché la potenziale necessità dei paesi europei di fornire una garanzia di sicurezza all'Ucraina sta mettendo sotto pressione i membri dell'UE. "Tuttavia,e potrebbe essere difficile per loro aumentare la spesa per la difesa in relazione al loro PIL", viene sottolineato.Dopo aver raggiunto il massimo storico nel 2023 di 279 miliardi di euro, si prevede che laabbia raggiunto isecondo l'Agenzia europea per la difesa, il che segnerebbe il decimo anno di crescita consecutiva.Dal 2022, l'UE ha, come l'European Defence Industry Strategy, l'Act in Support of Ammunition Production e l'European Defence Fund. Anche la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca nordica per gli investimenti hanno revocato le normative per iniziare a finanziare progetti di difesa come annunciato nel 2024.La NATO comprende attualmente 32 membri, che dal 2014 si sono impegnati ad aumentare la spesa per la difesa al 2% del PIL. Dei 32 membri, 23 sono paesi dell'UE e rappresentano circa il 33% del PIL combinato stimato delle nazioni NATO alla fine del 2024. Le prime cinque economie dell'UE all'interno di questo gruppo () rappresentano il 75% del PIL combinato stimato delle nazioni NATO dell'UE, il che significa che questi sono i paesi che avranno un"Tuttavia, notiamo che in questo gruppo, riducendo la loro capacità di finanziare il settore della difesa", dice Morningstar DBRS.Sebbene diversi paesi dell'UE siano già riusciti a soddisfare o superare le linee guida NATO del 2%, i recenti annunci fatti dala gennaio 2025 hanno posto un nuovo obiettivo di oltre il 3%.Gli analisti stimano che, data l'attuale spesa militare rispetto al PIL, ciò richiederebbe unoda parte dei paesi UE NATO. Se la linea guida dovesse aumentare al 5% del PIL, ciò potrebbe significare un investimento annuale quasi triplicato di 508 miliardi di euro da parte dei paesi UE NATO.I paesi hanno esplorato opzioni per aggirare le sfide fiscali e debitorie, ma anche ladella difesa. Ciò ha portato all'istituzione di diverse tasse bancarie per finanziare la crescente spesa militare, poiché le banche europee hanno registrato profitti record negli ultimi due anni e vengono sempre più invitate a partecipare. Altre opzioni prevedono l'uso di sistemi di deposito regolamentati tramite le banche come incentivi per mobilitare i risparmi delle famiglie private."Dato che gli obiettivi di spesa per la difesa della NATO sembrano destinati ad aumentare, sembra sempre più probabile che le banche UE dovranno farsi carico di parte di questo onere, sia tramite tasse che tramite sistemi di deposito - ha affermato Arnaud Journois, Senior Vice President, European Financial Institution Ratings presso Morningstar DBRS - Sebbene la struttura dei progetti di difesa resti molto complessa e soggetta a significativi rischi legali, riteniamo che laa contribuire al finanziamento della spesa per la difesa".