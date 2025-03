Cooperative, Gamberini (Legacoop): soddisfazione per riforma vigilanza

(Teleborsa) -ha espressosugli enti. Simone Gamberini, presidente di Legacoop, si è espresso favorevolmente sul "metodo di lavoro seguito, improntato ad uno spirito di collaborazione e condivisione tra ministero e associazioni cooperative, che ha consentito di raggiungere un buon risultato nella stesura finale di un provvedimento di grande importanza per la nostra attività".Il testo del provvedimento, ispirato ai principi dell’ordinamento cooperativo e in particolare all’articolo 45 della Costituzione e alla legge Basevi, ha confermatoe il mantenimento della titolarità dellariconosciute,(che rimane la verifica degli aspetti mutualistici senza sovrapporsi ad altri tipi di controlli previsti per la generalità delle imprese) e laalla revisione.Sono inoltre statidel decreto legislativo 220/2002, attraverso l’attualizzazione della revisione alle norme intervenute negli ultimi anni, l’ampliamento del ruolo della Commissione Centrale delle cooperative, il rafforzamento del ruolo di supporto e assistenza delle cooperative da parte del revisore, la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, la riforma dell’Albo delle Cooperative."Il nostro auspicio è che l’iter parlamentare per l’approvazione dei relativi decreti legislativi possa seguire lo stesso percorso di proficuo confronto intrapreso per la definizione della legge delega", ha concluso il presidente di Legacoop.