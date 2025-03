FS Italiane, Strisciuglio Ad di Trenitalia e Lo Piano alla guida di Busitalia

(Teleborsa) -. Dopo il parere favorevole del Ministero dell'Economia, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo FS avrebbe dato ilalla nomina di, dopo una brillante carriera che lo ha visto, dal 2002, ricoprire diverse cariche in Mercitalia Logistics ed RFI – Rete ferroviaria italiana.Strisciuglio, che passa alla guida dila società impegnata nello sviluppo internazionale dell'Alta velocità, eccellenza italiana.Ma le novità non finiscono qui:, brillante ed ambizioso manager siciliano, da anni alla guida del team commerciale del Frecciarossa, è stato scelto per il ruolo di, la società di trasporto su gomma controllata da FS e complementare al trasporto ferroviario.