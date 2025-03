Lottomatica, Gamma colloca il 10,3% a 15,6 euro per azione

Lottomatica

(Teleborsa) -ha completato il collocamento di 26 milioni di azioni di, rappresentanti circa il 10,3% del capitale sociale della società, attraverso un collocamento privato mediante un'offerta tramite accelerated bookbuilding rivolta agli investitori istituzionali.Ildel collocamento determinato nel contesto dell'offerta è stato fissato a 15,6 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 10 marzo 2025 o intorno a tale data.del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento.Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte di Barclays e Deutsche Bank e ad alcune altre deroghe consuete.