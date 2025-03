Stevanato, ricavi 2024 superano 1,1 miliardi di euro. Margini in calo

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha comunicato che iper l'sono aumentati del 2% a 1.104 milioni di euro, trainati dalla crescita del 6% nel segmento BDS, compensata da un calo del 17% del segmento Engineering. Isono aumentati del 15% a 422,3 milioni di euro e hanno rappresentato il 38% dei ricavi totali rispetto al 34% del 2023. I ricavi del quarto trimestre del 2024 sono aumentati del 3% e le soluzioni ad alto valore hanno rappresentato il 40% dei ricavi totali.Come previsto, ilper il 2024 è sceso al 27,4%, rispetto al 31,3% del 2023, principalmente a causa di volumi inferiori di fiale sfuse ed EZ-fill correlati allo smaltimento delle scorte di fiale, un profitto lordo inferiore dal segmento Engineering e inefficienze a breve termine legate all'avvio dei nuovi stabilimenti di produzione. Di conseguenza, il margine operativo è stato del 14,6% e l'utile operativo rettificato è stato del 16,2%. L'è stato di 117,8 milioni di euro, contro i 145,7 dell'anno prima milioni di euro."Abbiamo- ha commentato l'- L'aumento delle soluzioni ad alto valore è stato guidato dalla forte domanda dei clienti di siringhe ad alte prestazioni. Riteniamo che i nostri investimenti di crescita siano allineati per soddisfare le esigenze del mercato di capitalizzare la crescente domanda dei pazienti di prodotti biologici come GLP1 e anticorpi monoclonali. Nel 2024, i ricavi dai prodotti biologici sono aumentati al 34% dei ricavi del segmento BDS, rispetto al 30% nello stesso periodo dell'anno scorso. Continuiamo a fare progressi significativi nel nostro piano di ottimizzazione ingegneristica e siamo sulla buona strada per completare la maggior parte dei progetti precedentemente ritardati entro la metà del 2025".Al 31 dicembre 2024, la società avevae mezzi equivalenti per 98,3 milioni di euro e undi 335 milioni di euro. La società ritiene di avere liquidità disponibile per finanziare le sue priorità strategiche nei prossimi dodici mesi attraverso una combinazione di liquidità disponibile, credito disponibile, liquidità generata dalle operazioni e capacità di accedere a finanziamenti aggiuntivi.La società sta introducendo unae prevede: ricavi compresi tra 1.160 e 1.190 milioni di euro; EBITDA rettificato compreso tra 293,0 e 306,3 milioni di euro; e EPS rettificato compreso tra 0,51 e 0,55 euro (vs 0,48 euro nel 2024)."Guardando al 2025, restiamo concentrati sull'esecuzione delle nostre priorità chiave e sul raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo termine - ha aggiunto Stevanato - I fondamenti della nostra attività sono solidi, poiché operiamo in mercati finali in crescita con favorevoli venti favorevoli secolari. Continuiamo a fornire una crescita organica guidata da una solida domanda di soluzioni ad alto valore e prevediamo di trarre sempre più vantaggio dai nostri progetti di espansione della capacità in corso, man mano che continuano a crescere e maturare. Godiamo di una posizione di mercato invidiabile e la nostra proposta di valore unica ci rende un partner di scelta per i clienti. Soprattutto,, espandere i margini e creare valore per gli azionisti a lungo termine".