Amplifon in denaro (+3%) dopo Buy di Equita, TP a 32 euro

Amplifon

(Teleborsa) -, che evidenzia in Borsa un, con scambi voluminosi per oltre 1,9 milioni di azioni passate di mano. Una performance che segue il calo subito la vigilia, in una giornata a dire il vero piuttosto nervosa per i mercati azionari globali.Il titolo beneficia, fra l'altro, di un, in scia ai positivi risultati del 2024:. Su questa base, gli analisti di Equita consigliano didel titolo in portafoglio di 50 bps, "alla luce di una reazione a nostro avviso eccessiva ai risultati" e tenendo anche conto della revisione delle stime (-2% di EBITDA ed Adj. EPS 2025). Gli analisti citano anche uno "che ci sembra rimanere ragionevole" e "(21-18x Adj. PE 2025-26, sui minimi degli ultimi 10 anni)".I rsultati del 2024 di Amplifon evidenziano(+7%) ed un567,7 milioni, mentre il risuotato in termini di utile netto a 151,7 milioni ha scontato ammortamenti legati alla forteL'azienda continua infatti ad investire in- superata la fatidica soglia dei 10mila punti vendita nel mondo - e soprattutto sul promettente mercato USA, divenuto il primo mercato in termini di ricavi. A raffreddare il mercato sono state invece le, che segnalano comunque un aumento del fatturato fra il 5% ed il 10%.