Donne, CNEL-Istat: occupazione in crescita nelle professioni già "femminilizzate"

(Teleborsa) - Negli ultimi anni la crescita dell’ha riguardato soprattutto le professioni tradizionalmente già a prevalenza femminile: badanti, impiegate, addette alle pulizie. Si è andata, quindi, accentuando la cosiddetta segregazione orizzontale di genere. È quanto sottolinea il Rapporto CNEL-ISTAT “”.Tra il 2008 e il 2023 si evidenzia un rafforzamento della presenza delle donne nellerelativamente più femminilizzate soprattutto in riferimento al personale non qualificato nelle attività domestiche, ricreative e culturali, tra cui le collaboratrici domestiche. Il fenomeno disi rileva poi nelle professioni qualificate dei servizi, per il gruppo dei docenti, degli impiegati di ufficio e del personale a contatto diretto con la. Un’inversione di tendenza, si osserva invece tra i dirigenti della Pubblica amministrazione e tra i medici, professioni tradizionalmente a maggioranza maschile, dove si registra un aumento delle donne.Circa la metà dell’occupazione femminile – si legge nel Rapporto CNEL-ISTAT – risulta concentrata in sole, mentre per gli uomini in 53. Tra le professioni più frequenti nella componente femminile troviamo le addette agli affari generali e segretarie, le commesse, le badanti, le colf, lee le, le addette ai servizi di pulizia e le maestre di scuola primaria. Tra le professioni specialistico/intellettuali, troviamo esclusivamente quelle legate all’ambito della formazione. In generale, rispetto al panorama dell’occupazione femminile, quello maschile risulta molto più variegato.Tra gli occupati nelle professioni di(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) solo un quinto – sottolinea il Rapporto CNEL-ISTAT – è rappresentato dalle donne (19,1%), con un maggiore spazio fra gli specialisti in scienze matematiche, chimiche fisiche e naturali (un terzo degli occupati), tra ingegneri e architetti (23,6%), e un peso ancora meno rilevante fra gli specialisti in scienze informatiche e tecnologiche (ICT al 17,8%) e fra le professioni tecniche in ambito STEM (17,0%). Lontanissime dall’area della parità anche le generazioni più giovani, sebbene la quota di donne 25-39enni impiegate in area STEM sia di quasi 10 punti più elevata che nella generazione 55-69 anni (22,3% a fronte del 13,2%).L’è uno dei pochi paesi con ildonna. Tuttavia, nel complesso, la segregazione verticale – aggiunge il Rapporto – rimane ancora una realtà molto rilevante. È il cosiddetto soffitto di cristallo, che blocca o comunque frena la crescita professionale delle donne. Ledonna sono in Italia il 33,6%, in linea con la media Ue27 del 33,2%, ma lontano dai Paesi nordici, come Islanda, Finlandia e Svezia, che sono in testa alla classifica europea e vicini a una condizione di perfetto equilibrio con valori tra il 46 e il 47%. Siamo distanti anche da altri paesi mediterranei: in Spagna la presenza parlamentare femminile raggiunge il 43,4%. Su livelli ancora più bassi la presenza femminile nelle funzioni governative: 29,7% a fronte del 35,2% della media Ue27 e di Paesi come Finlandia, Belgio e Paesi Bassi in cui le donne al governo rappresentano la quota maggioritaria, con valori rispettivamente del 72,4%, 55% e del 53,6%.Guardando alla, la presenza femminile – prosegue il Rapporto CNEL-ISTAT – è ancora più contenuta rispetto al livello nazionale ed è più evidente il ritardo con il resto dell’Europa. La quota di donne elette nei consigli regionali si ferma nel 2023 al 24,5%, collocando il nostro Paese a più di 10 punti di distanza dalla media europea (35,7%) e al 13° posto nella graduatoria dei 19 paesi europei per cui si dispone di questo dato. A ottobre 2024 dei 19solo uno è donna. Tra ila rappresentanza femminile si ferma al 15,4%: solo due dei 20 comuni capoluogo hanno sindaci donna. Nessuna donna invece è a guida di una delle 9, dove anche tra i consiglieri la presenza femminile scende al 30,6%.Se tra i– aggiunge la ricerca – ordinari le donne rappresentano la maggioranza (58,6%), e tra i magistrati con ruoli semidirettivi la composizione di genere si aggira intorno all’area della perfetta parità (con il 46,4% di donne), le cose cambiano, e di molto, tra i magistrati con ruoli direttivi, dove le donne si fermano al 28,8%. Stesso discorso nel settore: le donne rappresentano oltre la metà dei dirigenti medici che operano nel Servizio Sanitario nazionale (56%), ma la presenza femminile cala al 38% in presenza di un incarico di struttura semplice e si riduce al 21% nel caso di incarico di struttura complessa (ex primari).Sebbene si sia consolidato l’equilibrio di genere neidelle(la presenza femminile si attesta sul 43,1% a fronte di un valore europeo del 34,2%), le statistiche – come indica il Rapporto CNEL-ISTAT – dipingono un quadro tristemente chiaro: le donne continuano ad essere ampiamente sottorappresentate nelle posizioni di leadership aziendale. E ciò nonostante diversi studi dimostrino i vantaggi anche finanziari di una guida femminile. Restando sulle grandi società quotata in Borsa in Italia solo il 2,9% degli amministratori delegati è donna a fronte di una media Ue27 del 7,8%, del 21,1% della Lituania (che guida la classifica) e, per fare un altro esempio, dell’8,3% della Francia.Le disparità restano enormi anche se si guarda ai. L’Italia – evidenzia il Rapporto – si colloca nelle posizioni di coda della graduatoria dei Paesi Ue con il 15,6% dei dirigenti donna, a considerevole distanza dalla media UE27 del 22,7%, ma soprattutto da Paesi come la Lettonia o la Francia, in cui le donne che guidano un’impresa quotata in borsa rappresentano rispettivamente il 32,1% e il 29,9%. Infine, nel 2024, nessuna donna ricopre il ruolo di governatrice di una delle banche centrali europee.Quasi 7su 10 sono di proprietà maschile. Quelle paritarie, in cui la proprietà è equamente divisa tra uomini e donne, rappresentano – spiega il Rapporto CNEL-ISTAT – una componente del tutto residuale, pari all’1,6%. Le imprese femminili sono mediamente più giovani di quelle maschili: il 41,6% ha al massimo 5 anni di vita, a fronte del 34% delle imprese maschili. La differenza resta di 5 punti percentuali anche tra le neo-nate, fino a 2 anni di vita: rispettivamente 25% e 20%. Al contrario, hanno più di venti anni il 21,0% delle femminili contro il 29,1% delle imprese maschili.Guardando ai settori di, meno di un’impresa su cinque del comparto Industria (19,2%) è a guida femminile. Si arriva a un terzo delle imprese nel comparto dei Servizi (33,2%). Decisamente contenuta – aggiunge l'indagine – la presenza nel settore delle Costruzioni (6,6%), che si conferma a forte caratterizzazione maschile. Forte diversificazione nell’, con una presenza di imprese femminili che si colloca in media sul 19,4%, ma che raggiunge il 27,9% nel settore alimentare, supera il 30% nel tessile e nella fabbricazione di articoli in pelle e arriva al 50% nella classe Confezione di articoli di abbigliamento, pelli e pellicce. Imprese femminili più numerose solo nelle Altre(57,9%). Si collocano nell’area della parità le imprese nei settori Sanità e Assistenza sociale e Istruzione. Meno equilibrata la composizione per genere negli altri settori dei Servizi, che restano comunque più bilanciati rispetto al comparto Industria e Costruzioni.Forte caratterizzazione di genere degli occupati alledegli imprenditori: il 50,3% del personale dipendente nelle imprese femminili (con dipendenti) è di sesso femminile, a fronte del 38,1% del personale delle imprese di proprietà maschile. Tranne che nelle Costruzioni, ciò avviene trasversalmente ai settori di attività economica. La maggiore quota di dipendenti donna nelle imprese femminili – precisa il Rapporto CNEL-ISTAT – si osserva sia nel comparto manifatturiero, con una differenza di 7 punti percentuali (34,4% contro il 27,3% delle imprese maschili), sia nel settore di Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, dove la differenza sale a 10 punti percentuali (33,8% vs 23,4%), fino a superare i 28 punti nel settore Altre attività di servizi, dove la componente femminile dell’occupazione raggiunge l’83,4% nelle imprese guidate da donne e il 55,3% in quelle maschili.Tra i circa 5 milioni diche operano in Italia, circasono(30,3%), con una crescita rispetto tra il 2015 e il 2022 di oltre 100mila unità (+1,2 punti percentuali). Grazie ad una più cospicua componente under35, le imprenditrici – evidenzia il Rapporto – sono mediamente piùdei loro colleghi: hanno un’età media di 49 anni a fronte dei 52 dei loro colleghi maschi. La maggiore presenza di giovani tra le imprenditrici contribuisce ad attenuare, senza cancellarlo, il forte squilibrio di genere. Nella classe di 50 anni e più le donne rappresentano il 26,8% del complesso degli imprenditori. Lo squilibrio si riduce leggermente nella classe di età centrale (33,4%) e in modo più consistente tra i più giovani, dove la quota femminile