Starlink, Musk, Codice della Strada: cosa ha detto Salvini

(Teleborsa) - "Ieri c'era l'approvazione in Parlamento del Ddl Spazio e c'erano le opposizioni che tiravano su dei ce". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini. "Le offerte vanno valutate in base alla sostenibilità tecnologica ed economica, non in base ad altri ragionamenti", ha spiegato nel corso di un incontro sulla sicurezza stradale nella sede di Garmin Italia a Milano. "Un amministratore pubblico ha il dovere di scegliere le tecnologie migliori,"Leggevo di un'azienda che in una settimana ha fatto in Borsa più 578% in base ad articoli di giornale", ha sottolineato Salvini, riferendosi a Eutelsat.si legge anche dell'Estremo Oriente, che diceva di essere in contatto con il governo italiano per i sistemi di sicurezza di telecomunicazioni.con un'altra grande azienda americana, nata per la genialità di alcuni ingegneri, penso a Starlink, che ha 7.000 satelliti in orbita, con tecnologia molto più avanzata di quanto qualche competitor francese possa proporre", ha detto Salvini. "Purtroppo in Italia si fa un dibattito politico anche su quello", ha proseguito nel corso di un incontro nella sede di Garmin Italia. "Quando devi scegliere una tecnologia non scegli in base a simpatie, antipatie, colori politici"."Nei primi due mesi 55 vite salvate, 55 morti in meno registrati dalla Polizia Stradale dei Carabinieri rispetto all'anno scorso, 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno, vuol dire che la gente sta capendo e quindi ringrazio i cittadini", ha detto Salvini, parlando del nuovoa margine di un evento sulla sicurezza stradale presso Garmin Italia. "Ringrazio i ragazzi, perché salvare vite è l'obiettivo di questo codice, non punire nessuno ma educare alla sicurezza stradale - ha proseguito -,